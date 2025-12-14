ТСН у соціальних мережах

Політика
363
1 хв

Зеленський зустрінеться з президентом Польщі: названа дата

Глава держави наголосив на важливості для України добросусідських відносинн з польським народом.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський підтвердив візит до Польщі, який, за попередніми домовленостями, відбудеться у п’ятницю, 19 грудня.

Про це він повідомив 14 жовтня під час спілкування з журналістами.

«Я ще раз хочу сказати, що ми вдячні Польщі за підтримку. Для нас дуже важливе добре сосідство. Що стосується мого візиту до Польщі. Польська сторона нам запропонувала п’ятницю. Я думаю, ми не будемо нічого відкладати, для нас дуже важливо підтримувати відносини між нами і Польщею», — сказав він.

Раніше посол України в Польщі Василь Боднар повідомив, що Україна працює над організацією візиту президента Володимира Зеленського до Варшави для першої зустрічі з лідером Польщі Каролем Навроцьким.

