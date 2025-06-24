- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 214
- Час на прочитання
- 1 хв
Зеленський зустрінеться з топчиновниками НАТО та ЄС у Гаазі — деталі
Президент України зустрінеться з генсеком НАТО та п’ятьма лідерами країн.
Під час саміту НАТО в Гаазі, який проходитиме в середу, президент України Володимир Зеленський зустрінеться з генсеком НАТО Марком Рютте та главами п’яти провідних країн — Франції, Німеччини, Польщі, Італії та Британії.
Про це йдеться у програмі саміту НАТО.
Зустріч запланована на 15:30 середи за місцевим часом. Напередодні, у вівторок, Володимир Зеленський проведе переговори з генеральним секретарем НАТО та керівництвом інституцій Євросоюзу. Ввечері заплановано офіційну вечерю за участю лідерів НАТО, організовану королем Нідерландів, де також буде присутній Дональд Трамп. Водночас у вівторок відбудеться засідання Ради Україна — НАТО на рівні міністрів закордонних справ.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент України висловлював сподівання на зустріч із президентом США.
Окрім того, видання Bloomberg повідомило, що в проєкті підсумкового документа саміту НАТО відсутня згадка про перспективу вступу України до Альянсу та обіцянка довгострокової допомоги Україні у сфері безпеки.