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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Зеленський зустрінеться з топчиновниками НАТО та ЄС у Гаазі — деталі

Президент України зустрінеться з генсеком НАТО та п’ятьма лідерами країн.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Під час саміту НАТО в Гаазі, який проходитиме в середу, президент України Володимир Зеленський зустрінеться з генсеком НАТО Марком Рютте та главами п’яти провідних країн — Франції, Німеччини, Польщі, Італії та Британії.

Про це йдеться у програмі саміту НАТО.

Зустріч запланована на 15:30 середи за місцевим часом. Напередодні, у вівторок, Володимир Зеленський проведе переговори з генеральним секретарем НАТО та керівництвом інституцій Євросоюзу. Ввечері заплановано офіційну вечерю за участю лідерів НАТО, організовану королем Нідерландів, де також буде присутній Дональд Трамп. Водночас у вівторок відбудеться засідання Ради Україна — НАТО на рівні міністрів закордонних справ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент України висловлював сподівання на зустріч із президентом США.

Окрім того, видання Bloomberg повідомило, що в проєкті підсумкового документа саміту НАТО відсутня згадка про перспективу вступу України до Альянсу та обіцянка довгострокової допомоги Україні у сфері безпеки.

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