Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Під час саміту НАТО в Гаазі, який проходитиме в середу, президент України Володимир Зеленський зустрінеться з генсеком НАТО Марком Рютте та главами п’яти провідних країн — Франції, Німеччини, Польщі, Італії та Британії.

Про це йдеться у програмі саміту НАТО.

Зустріч запланована на 15:30 середи за місцевим часом. Напередодні, у вівторок, Володимир Зеленський проведе переговори з генеральним секретарем НАТО та керівництвом інституцій Євросоюзу. Ввечері заплановано офіційну вечерю за участю лідерів НАТО, організовану королем Нідерландів, де також буде присутній Дональд Трамп. Водночас у вівторок відбудеться засідання Ради Україна — НАТО на рівні міністрів закордонних справ.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент України висловлював сподівання на зустріч із президентом США.

Окрім того, видання Bloomberg повідомило, що в проєкті підсумкового документа саміту НАТО відсутня згадка про перспективу вступу України до Альянсу та обіцянка довгострокової допомоги Україні у сфері безпеки.