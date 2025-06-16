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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Зеленський зустрінеться з Трампом: стало відомо, коли відбудуться перемовини

Президенти проведуть двостронню зустріч на полях саміту G7.

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Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Володимир Зеленський та Дональд Трамп

Володимир Зеленський та Дональд Трамп / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з американським лідером Дональдом Трампом на на полях саміту «Великої сімки» 15-17 червня в Канаді.

Про це пише одразу низка ЗМІ, також про планування двосторонніх зустрічей повідомляють і команди двох лідерів.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт підтвердила, що у Дональда Трампа заплановані двосторонні зустрічі з лідерами на полях саміту G7, однак з ким саме не уточнювала.

«Білий дім все ще наполегливо працює над остаточним узгодженням цього графіка, і ми оприлюднимо його, щойно він у нас з'явиться», – заявила вона.

Тим часом нещодавно Володимир Зеленський у розмові вже з українськими журналістами підтвердив, що зустріч з американським президентом готується та невдовзі відбудеться.

«Обидві команди працюють, щоб ми зустрілися», – сказав український президент.

Нещодавно також відбулася поїздка української делегації на чолі з першою віцепрем’єркою Юлією Свириденко до Вашингтона, яку керівник Офісу президента України Андрій Єрмак назвав першим важливим кроком до зустрічі лідерів.

Нагадаємо, що востаннє Дональд Трамп та Володимир Зеленський зустрічалися у Ватикані перед похованням Папи Римського Франциска. Тоді відбулася кількахвилинна особиста розмова, після якої американськй президент чи не вперше виступив з критикою в бік кремлівського диктаттора Володимира Путіна.

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