- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 166
- Час на прочитання
- 1 хв
Зеленський зустрівся із Залужним — про що домовилися
Зеленський зустрівся з Залужним і сказа, що той — «у команді України».
Президент Володимир Зеленський зустрівся з колишній головкомом ЗСУ, послом України у Великій Британії Валерієм Залужним.
Про це глава держави повідомив у соцмережах.
Зеленський сказав, що подякував Залужному «за роботу в команді України».
«Важливо, що ми всі разом захищаємо незалежність України, наші національні інтереси, наших людей. Обговорили дипломатичні завдання, які актуальні зараз та можуть посилити всіх нас — Україну, нашу стійкість», — сказав він.
Сам Залужний зустріч із Зеленським наразі не коментував.
Нагадаємо, що вчора, 14 січня, Володимир Зеленський зустрівся з волонтером, громадським діячем і екстелеведучим Сергієм Притулою.
Вслід за Притулою сьогодні Зеленський бачився на Банковій з волонтером Сергієм Стерненком.
Раніше блогер та політичний експерт Володимир Цибулько заявив, що Залужний і Буданов мають найбільший політичний потенціал.
Французькі ЗМІ у жовтні 2025 року писали, що у Залужного нібито формують список на вибори. Проте команда ексголовкома цю інформацію спростувала. Сам Залужний згодом запевнив, що не готуєтья до виборів, не створює «ані штабів, ані партій і не має жодних звʼязків з будь-якою політичною силою».