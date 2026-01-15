ТСН у соціальних мережах

Зеленський зустрівся із Залужним — про що домовилися

Зеленський зустрівся з Залужним і сказа, що той — «у команді України».

Дмитро Гулійчук
Володимир Зеленський і Валерій Залужний

Володимир Зеленський і Валерій Залужний / © Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський зустрівся з колишній головкомом ЗСУ, послом України у Великій Британії Валерієм Залужним.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

Зеленський сказав, що подякував Залужному «за роботу в команді України».

«Важливо, що ми всі разом захищаємо незалежність України, наші національні інтереси, наших людей. Обговорили дипломатичні завдання, які актуальні зараз та можуть посилити всіх нас — Україну, нашу стійкість», — сказав він.

Сам Залужний зустріч із Зеленським наразі не коментував.

Нагадаємо, що вчора, 14 січня, Володимир Зеленський зустрівся з волонтером, громадським діячем і екстелеведучим Сергієм Притулою.

Вслід за Притулою сьогодні Зеленський бачився на Банковій з волонтером Сергієм Стерненком.

Раніше блогер та політичний експерт Володимир Цибулько заявив, що Залужний і Буданов мають найбільший політичний потенціал.

Французькі ЗМІ у жовтні 2025 року писали, що у Залужного нібито формують список на вибори. Проте команда ексголовкома цю інформацію спростувала. Сам Залужний згодом запевнив, що не готуєтья до виборів, не створює «ані штабів, ані партій і не має жодних звʼязків з будь-якою політичною силою».

