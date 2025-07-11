Зеленський зустрівся з американськими сенаторами: що обговорювали

Зеленський на зустрічі з сенаторами

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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з американськими сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Telegram.

Глава держави подякував сенаторам за участь у конференції з відновлення України, а також у засіданні «коаліції охочих». За словами Зеленського, Сполучені Штати вперше приєдналися до цього формату.

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Серед головних тем зустрічі було посилення протиповітряної оборони України. Президент наголосив, що Росія прагне здійснювати масовані атаки із застосуванням тисяч дронів, тому критично важливо розвивати захист, зокрема інвестувати в дрони-перехоплювачі.

Також ішлося про продовження постачання озброєння з боку США та перспективу спільного виробництва зброї. Зеленський зазначив, що Україна відкрита до різних форматів співпраці, зокрема до спільної закупівлі з Європою великого оборонного пакета у США для захисту життя українців.

Окремо під час зустрічі обговорили законопроєкт сенаторів Грема та Блюменталя щодо нових обмежувальних заходів проти Росії та її союзників. Зеленський назвав цей документ важливим інструментом, що здатен наблизити мир і зробити дипломатичні зусилля реальними.

Президент подякував сенаторам за конструктивну зустріч і спільну роботу задля миру та безпеки.

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Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що дві європейські країни — Німеччина та Норвегія — висловили готовність оплатити системи Patriot для України.

Ми раніше інформували, що після перемовин Володимира Зеленського з Дональдом Трампом Україна отримала «зелене світло» на відновлення допомоги від США.