Президент України Володимир Зеленський та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час зустрічі у Стамбулі. Фото: Адміністрація президента Туреччини

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Президент України Володимир Зеленський у суботу, 31 жовтня, зустрівся з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом у Стамбулі.

Про це повідомляє Clash Report.

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Зустріч двох президентів відбулася в президентському офісі Долмабахче у Стамбулі.

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Раніше Володимир Зеленський повідомив про прибуття до Туреччини. За його словами, під час візиту планується обговорити зміцнення обороноздатності України, розвиток партнерства з Туреччиною та дипломатичні перспективи.

Окремою темою переговорів мають стати питання судноплавства в Чорному морі.

Також у програмі візиту українського президента запланована зустріч зі Вселенським патріархом Варфоломієм.

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