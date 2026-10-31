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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Зеленський зустрівся з Ердоганом у Стамбулі — перші подробиці

Володимир Зеленський зустрівся з Реджепом Таїпом Ердоганом у президентському офісі Долмабахче.

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
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Президент України Володимир Зеленський та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час зустрічі у Стамбулі. Фото: Адміністрація президента Туреччини

Президент України Володимир Зеленський та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час зустрічі у Стамбулі. Фото: Адміністрація президента Туреччини

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 31 жовтня, зустрівся з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом у Стамбулі.

Про це повідомляє Clash Report.

Зустріч двох президентів відбулася в президентському офісі Долмабахче у Стамбулі.

Раніше Володимир Зеленський повідомив про прибуття до Туреччини. За його словами, під час візиту планується обговорити зміцнення обороноздатності України, розвиток партнерства з Туреччиною та дипломатичні перспективи.

Окремою темою переговорів мають стати питання судноплавства в Чорному морі.

Також у програмі візиту українського президента запланована зустріч зі Вселенським патріархом Варфоломієм.

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