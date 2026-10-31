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Зеленський зустрівся з Ердоганом у Стамбулі — перші подробиці
Володимир Зеленський зустрівся з Реджепом Таїпом Ердоганом у президентському офісі Долмабахче.
Президент України Володимир Зеленський у суботу, 31 жовтня, зустрівся з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом у Стамбулі.
Про це повідомляє Clash Report.
Зустріч двох президентів відбулася в президентському офісі Долмабахче у Стамбулі.
Раніше Володимир Зеленський повідомив про прибуття до Туреччини. За його словами, під час візиту планується обговорити зміцнення обороноздатності України, розвиток партнерства з Туреччиною та дипломатичні перспективи.
Окремою темою переговорів мають стати питання судноплавства в Чорному морі.
Також у програмі візиту українського президента запланована зустріч зі Вселенським патріархом Варфоломієм.