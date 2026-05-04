Зеленський зустрівся з Фіцо — про що говорили

За словами президента України, вони обговорили подальші візити та засідання: команди вже готують графік взаємних візитів до Києва та Братислави, а найближчим часом відбудеться спільне засідання урядів обох країн.

Зеленський і Фіцо / © Associated Press

Сьогодні, 4 травня, у Єревані президент України Володимир Зеленський зустрівся з премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

Про це глава держави повідомив у Телеграм.

«Зустрівся в Єревані з премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Україна відкрита до конструктивного діалогу зі Словаччиною і зацікавлена в розвитку сильних відносин. Ми обговорили співпрацю в різних сферах та проведення засідання урядів у форматі міжурядової комісії найближчим часом. Говорили про обмін візитами до Києва та Братислави – домовилися, що команди працюватимуть над графіком», — зазначив він.

Зі слів Зеленського, під час розмови торкнулись і питання членства України у Європейському Союзі: «Важливо, що Словаччина підтримує вступ України до ЄС і готова допомагати на цьому шляху. Дякую за це».

Нагадаємо, напередодні Зеленський провів розмову із премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, який до цього регулярно робив скандальні заяви на адресу глави нашої держави і України в цілому. Президент наголосив, що і він, і Фіцо зацікавлені, щоб між Словаччиною та Україною були «сильні відносини».

