Зеленський зустрічається з Кушнером і Віткоффом після їхнього візиту до РФ: деталі

Володимир Зеленський зустрівся з представниками США — Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом / © Associated Press

Реклама

Президент Володимир Зеленський проводить зустріч з посланцями Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером у Дубліні після того, як вони побували в Москві.

Судячи з опублікованих у Мережі кадрів, разом із Зеленським участь у переговорах з української сторони бере лише очільник Служби зовнішньої розвідки, учасник переговорів в Абу-Дабі Рустем Умєров.

Реклама

Як зазначає hromadske з посиланням на дані ОП, зустріч проходить на аеродромі Кейсмент у Балдонелі, що на захід від Дубліна.

Реклама

За даними Sky News, очікується, що і посланці, і Зеленський виступлять після зустрічі, але це ще не підтверджено.

До цього Зеленський зустрівся з радниками з питань нацбезпеки країн Е4 — Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії, а також Єврокомісії та Євроради. Президент зізнався, що «обмінявся з ними думками» перед своєю зустріччю з Віткоффом і Кушнером.

Раніше Стів Віткофф розкрив, про що говоритиме з президентом України після зустрічі з Путіним.

Нагадаємо, Стів Віткофф і Джаред Кушнер брали участь у переговорах України, США та РФ в Абу-Дабі 10–11 листопада.

Реклама

Після цього посланці Трампа приїхали на розмову з Володимиром Путіним.

Сьогодні, 12 листопада, був насичений дипломатичний день для посланців Дональда Трампа — Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

Раніше вони провели переговори щодо війни в Україні з Володимиром Путіним у Москві, що, ймовірно, призвело до згоди президента Росії залучати європейські країни до майбутніх зустрічей.

Після відльоту з російської столиці раніше сьогодні ввечері Віткофф і Кушнер приземлилися у Дубліні.

Реклама

Новина доповнюється

Новини партнерів