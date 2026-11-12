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Зеленський зустрічається з Кушнером і Віткоффом після їхнього візиту до РФ: деталі
Володимир Зеленський та очільник СЗР Рустем Умєров проводять на аеродромі поблизу Дубліна переговори з посланцями Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.
Президент Володимир Зеленський проводить зустріч з посланцями Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером у Дубліні після того, як вони побували в Москві.
Судячи з опублікованих у Мережі кадрів, разом із Зеленським участь у переговорах з української сторони бере лише очільник Служби зовнішньої розвідки, учасник переговорів в Абу-Дабі Рустем Умєров.
Як зазначає hromadske з посиланням на дані ОП, зустріч проходить на аеродромі Кейсмент у Балдонелі, що на захід від Дубліна.
За даними Sky News, очікується, що і посланці, і Зеленський виступлять після зустрічі, але це ще не підтверджено.
До цього Зеленський зустрівся з радниками з питань нацбезпеки країн Е4 — Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії, а також Єврокомісії та Євроради. Президент зізнався, що «обмінявся з ними думками» перед своєю зустріччю з Віткоффом і Кушнером.
Раніше Стів Віткофф розкрив, про що говоритиме з президентом України після зустрічі з Путіним.
Нагадаємо, Стів Віткофф і Джаред Кушнер брали участь у переговорах України, США та РФ в Абу-Дабі 10–11 листопада.
Після цього посланці Трампа приїхали на розмову з Володимиром Путіним.
Сьогодні, 12 листопада, був насичений дипломатичний день для посланців Дональда Трампа — Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.
Раніше вони провели переговори щодо війни в Україні з Володимиром Путіним у Москві, що, ймовірно, призвело до згоди президента Росії залучати європейські країни до майбутніх зустрічей.
Після відльоту з російської столиці раніше сьогодні ввечері Віткофф і Кушнер приземлилися у Дубліні.