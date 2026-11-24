Володимир Зеленський та Петер Мадяр

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Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром на Закарпатті. Це перший візит очільника угорського уряду до України від 2015 року. Серед головних тем переговорів — двосторонні відносини, права угорської меншини та вступ України до Євросоюзу.

Про зустріч повідомив Зеленський. Інформацію про візит також оприлюднив Петер Мадяр у своїх соцмережах.

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«Сьогодні тут, на Закарпатті, ми зустрічаємося з прем’єр-міністром Угорщини. Він уперше приїжджає з візитом до України на посаді прем’єр-міністра, і це має бути доволі суттєва наша зустріч», — заявив український президент.

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Він наголосив, що переговори мають особливе значення не лише для українсько-угорських відносин, а й для європейської інтеграції України.

За словами Зеленського, Київ продовжує виконувати необхідні умови для відкриття переговорних кластерів щодо вступу до ЄС і не збирається змінювати цей курс.

«Ми робимо все необхідне для відкриття кластерів у перемовинах про вступ України до Євросоюзу — політика незмінна. Часто буває, що робимо більше, ніж інші країни, які вступили до ЄС», — зазначив він.

Президент також підкреслив, що Україна прагне конструктивних відносин із сусідніми державами, зокрема Угорщиною, Польщею, Румунією, Молдовою та Словаччиною.

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Петер Мадяр своєю чергою заявив, що Угорщина солідарна з Україною, засуджує російську агресію, а також повідомив про вирішення 10 питань, які порушувала його країна.

Що відомо про візит Мадяра до України

Разом із Петером Мадяром до України прибула міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан.

Раніше Зеленський і Мадяр домовлялися провести переговори до кінця листопада. Під час попередніх контактів сторони вже порушували питання прав угорської національної меншини в Україні, двосторонньої торгівлі та європейської інтеграції.

Зеленський висловив сподівання, що переговори допоможуть зміцнити відносини між двома країнами та зробити співпрацю конструктивнішою.

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Петер Мадяр та Аніта Орбан про атаку на Закарпаття

Вранці 17 листопада російські дрони атакували Закарпаття, зокрема вибухи пролунали в Мукачеві. У місті зафіксували три дрони типу Shahed: один влучив на території громади, ще два подавили засобами РЕБ.

Після обстрілу очільниця МЗС Угорщини Аніта Орбан висловила солідарність із жителями регіону та заявила про три хвилі атак поблизу Мукачева й Ужгорода. Вона застерегла, що через посилення російських ударів нові атаки на Закарпаття цілком імовірні.

Своєю чергою прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр оголосив, що Будапешт призупиняє залізничне сполучення з Україною на 17–18 листопада. За його словами, безпілотник нібито впав за 300 метрів від вокзалу в Мукачеві, через що довелося евакуювати екіпаж угорського потяга, хоча українська влада про цей інцидент офіційно не повідомляла.

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