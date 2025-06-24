Зеленський зустрівся з Макроном і просив додаткові "Міражі" – деталі

Володимир Зеленський і Еммануель Макрон

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Президент Володимир Зеленський провів зустріч зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном.

Про це Зеленський повідомив у соцмережах.

За його словами, обидва лідери скоординувати спільні наступні кроки та обговорити дипломатичну роботу заради тиску на Росію.

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Зеленський зазначив, що французькі літаки «Міраж» суттєво посилили спроможності української ударної авіації, особливо у знищенні ворожих дронів та крилатих ракет.

«Обговорили можливість розширити наш повітряний флот додатковими „міражами“, а також співвиробництво та інвестиції в дрони-перехоплювачі. Робимо разом із Францією все, щоб краще захистити українське небо. Розраховуємо на хороші рішення в найближчому майбутньому», — сказав глава держави.

Також сторони обговорили розвиток «коаліції охочи"х, очікування від саміту НАТО та запровадження жорсткіших санкцій проти Росії — зокрема, зниженню граничної ціни на російську нафту та впровадженню санкцій проти російського СПГ.

Крім того, Зеленський і Макрон скоординували кроки в межах саміту НАТО в Гаазі та обговорили ситуацію на Близькому Сході.

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Раніше Володимир Зеленський заявив, що планує зустрітися з президентом США на полях саміту НАТО.

Своєю чергою Дональд Трамп підтвердив, що «ймовірно», зустрінеться з Зеленським, і цинічно заявив, що запитає у нього, «як справи».