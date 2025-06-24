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Зеленський зустрівся з Макроном і просив додаткові "Міражі" – деталі
Володимир Зеленський зустрівся з Еммануелем Макроном перед зустріччю з Трампом.
Президент Володимир Зеленський провів зустріч зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном.
Про це Зеленський повідомив у соцмережах.
За його словами, обидва лідери скоординувати спільні наступні кроки та обговорити дипломатичну роботу заради тиску на Росію.
Зеленський зазначив, що французькі літаки «Міраж» суттєво посилили спроможності української ударної авіації, особливо у знищенні ворожих дронів та крилатих ракет.
«Обговорили можливість розширити наш повітряний флот додатковими „міражами“, а також співвиробництво та інвестиції в дрони-перехоплювачі. Робимо разом із Францією все, щоб краще захистити українське небо. Розраховуємо на хороші рішення в найближчому майбутньому», — сказав глава держави.
Також сторони обговорили розвиток «коаліції охочи"х, очікування від саміту НАТО та запровадження жорсткіших санкцій проти Росії — зокрема, зниженню граничної ціни на російську нафту та впровадженню санкцій проти російського СПГ.
Крім того, Зеленський і Макрон скоординували кроки в межах саміту НАТО в Гаазі та обговорили ситуацію на Близькому Сході.
Раніше Володимир Зеленський заявив, що планує зустрітися з президентом США на полях саміту НАТО.
Своєю чергою Дональд Трамп підтвердив, що «ймовірно», зустрінеться з Зеленським, і цинічно заявив, що запитає у нього, «як справи».