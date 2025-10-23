ТСН у соціальних мережах

Зеленський зустрівся з Макроном та заявив про "шанс закінчити війну": що обговорили

Серед іншого, Зеленський з Макроном обговорили посилення ППО України та стійкості енергетики після російських атак.

Володимир Зеленський та Емманюель Макрон

Володимир Зеленський та Емманюель Макрон / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський 23 жовтня зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном. Сторони скоординували позиції напередодні зустрічі коаліції охочих та обговорили низку важливих оборонних питань.

Про це Зеленський повідомив у Мережі.

Український лідер зазначив, що під час зустрічі зі своїм французьким колегою вони скоординували позиції напередодні зустрічі коаліції охочих.

«Зараз той час, коли є шанс закінчити війну та зупинити Росію. Для цього потрібно продовжувати посилення тиску на РФ, збільшувати підтримку України та закінчити напрацювання гарантій безпеки», — зазначив Зеленський.

Президенти обговорили також:

  • наслідки російських атак по Україні;

  • посилення протиповітряної оборони;

  • посилення стійкості енергетики;

  • оборонну співпрацю;

  • конкретні рішення, які можуть зміцнити Україну.

Нагадаємо, напередодні Зеленський ти низка лідерів Європи виступили зі спільною заявою на підтримку справедливого і тривалого миру в Україні. Вони підтримали позицію президента США Дональда Трампа про необхідність негайного припинення бойових дій, припускаючи, що поточна лінія зіткнення може стати основою для переговорів. При цьому підписанти не визнають жодних змін міжнародних кордонів, здобутих силою.

Лідери наголосили, що Росія затягує переговори, і закликали посилити тиск на її економіку. Подальші кроки обговорять цього тижня на Європейській раді та в межах «коаліції за мир».

