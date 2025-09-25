Зеленський зустрівся з Макроном у Нью-Йорку: що обговорювали

Макрон та Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном у Нью-Йорку.

Про це повідомляє офіційна сторінка Зеленського в Telegram.

За словами глави держави, ключовою темою стало посилення протиповітряної оборони України. Особливу увагу приділили необхідності зміцнення ППО напередодні зими, коли Росія посилює обстріли української інфраструктури.

Окремо обговорили ескалаційні дії РФ проти європейських країн — зокрема зафіксовані випадки появи дронів у Польщі, Румунії, Данії та російських винищувачів у небі Естонії.

«Потрібно реагувати та діяти швидко», — наголосив Зеленський.

Сторони також приділили увагу питанню використання заморожених російських активів на користь України та подальшому посиленню санкцій проти РФ, зокрема щодо її «тіньового» танкерного флоту.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський провів переговори з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Ми раніше інформували, що президент Володимир Зеленський під час дебатів на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку відповів, що Україна може протиставити у відповідь на «грубі ракети» диктаторів.