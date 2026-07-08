Зеленський зустрівся з Навроцьким: про що говорили понад годину

Володимир Зеленський та Кароль Навроцький / © Володимир Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом Польщі Каролем Навроцьким. Під час зустрічі, яка тривала понад годину, лідери держав обговорили протидію російській агресії та спільні безпекові виклики.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зустріч Зеленського з Навроцьким — про що домовилися

Український лідер назвав розмову з польським колегою важливою та потрібною. За його словами, головною темою переговорів став захист від країни-агресорки та координація подальших кроків на міжнародній арені.

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«Загроза у нас одна і спільна: це Росія. І дуже важливо зберігати взаєморозуміння, підтримку та діяти обʼєднано», — зазначив Володимир Зеленський.

Президент України також підкреслив, що партнерство між Києвом та Варшавою має залишатися непохитним задля безпеки в усьому регіоні.

«Нашим країнам потрібні лише сильні відносини», — додав глава держави.

За підсумками зустрічі лідери України та Польщі домовилися про постійну координацію та продовження двостороннього діалогу найближчим часом.

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Скандали між Польщою та Україною — останні новини

Нагадаємо, нещодавно в Польщі заговорили про те, що Україні могли таємно передати ракети до систем Patriot. Про це заявив віцеспікер польського Сейму Кшиштоф Босак. Він назвав це серйозним порушенням, бо ці ракети потрібні самій Польщі для власної протиповітряної оборони

Раніше ми писали, що прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав національну делегацію на майбутньому саміті НАТО в Анкарі утриматися від нових фінансових зобов’язань перед Україною.

Ми ще писали, що Кароль Навроцький розглядає можливість скорочення контактів із президентом України Володимиром Зеленським після останніх рішень української влади. Водночас про припинення допомоги Україні не йдеться.

Також лідер польської партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський написав листа до своїх однопартійців, в якому знову висловився проти вступу України до Євросоюзу, допоки Київ не змінить історичну політику.

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