Зеленський зустрівся з очільником МЗС Туреччини, який відвідав Путіна

Президент України Володимир Зеленський і очільник МЗС Туреччини Хакан Фідан / © МЗС Туреччини на Х

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У п’ятницю, 30 травня, президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом, який напередодні відвідав Москву.

Про свою зустріч з турецьким міністром український лідер повідомив в офіційному Telegram-каналі.

«Подякував Туреччині та Президенту Ердогану за підтримку наших зусиль задля справедливого й тривалого миру. Зокрема, за допомогу в організації зустрічі, після якої вдалося звільнити з російського полону тисячу наших людей. Повернення всіх українців, яких утримує Росія, є одним із наших головних пріоритетів», — йдеться у повідомленні.

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За словами Зеленського, на зустрічі було обговорено дипломатичні зусилля для врегулювання війни в Україні.

«Цінуємо всю нашу роботу з Туреччиною заради того, щоб дипломатія спрацювала. Вдячні за чітку турецьку позицію — послідовну й повну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України», — наголосив він.

Раніше під час дводенного візиту до Москви очільник МЗС Туреччини Хакан Фідан зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним і головним переговірником Кремля Володимиром Мединським. Також у нього відбулася окрема зустріч із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Нагадаємо, під час візиту до України Хакан Фідан заявив про можливість досягнення стійкого миру в Україні протягом 2025 року.

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