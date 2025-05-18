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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Зеленський зустрівся з Папою Римським Левом XIV: про що говорили

Український президент подякував Ватикану за готовність стати майданчиком для прямих переговорів між Україною та Росією.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Володимир Зеленський і Папа Римський Лев XIV

Володимир Зеленський і Папа Римський Лев XIV / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський та перша леді України Олена Зеленська зустрілися з Папою Римським Левом XIV після завершення інавгураційної меси, яка відбулася у неділю, 18 травня, на площі Святого Петра у Ватикані.

У своєму дописі в офіційному Telegram-каналі український президент висловив вдячність за аудієнцію.

«Для мільйонів людей у світі Понтифік є символом надії на мир. І авторитет та голос Святого Престолу можуть відіграти важливу роль у завершенні цієї війни», — наголосив він.

Володимир Зеленський подякував Ватикану за готовність стати майданчиком для прямих переговорів між Україною та Росією.

Президент України Володимир Зеленський та перша леді України Олена Зеленська на аудієнції з Папою Римським Левом XIV / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський та перша леді України Олена Зеленська на аудієнції з Папою Римським Левом XIV / © Володимир Зеленський

«Ми готові до діалогу в будь-якому форматі заради реальних результатів. Дякуємо за підтримку України й за чіткий голос на захист справедливого й тривалого миру», — наголосив український лідер.

Нагадаємо, 18 травня Папа Римський Лев XIV офіційно вступив на посаду понтифіка і проголосив свою першу проповідь, що закликає до любові та єдності.

Раніше глава Католицької церкви запропонував провести у Ватикані мирні переговори між Україною та Росією.

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