Зеленський дав полковнику СБУ Козаку звання Героя України: що обговорили

Президент України Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Доповнено додатковими матеріалами

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з полковником СБУ Василем Козаком та з генерал-майором СБУ Олександром Покладом.

Про це глава держави повідомив у Мережі 5 січня.

Після зустрічі з Козаком Зеленський зазначив, що цей полковник — один із тих українських воїнів, який розробляє та здійснює дуже відчутні для ворога активні операції.

Саме за такі бойові результати президент відзначив Козака званням Герой України.

«Обговорили його бачення потенціалу СБУ та нашого захисту у війні. Маємо використати в інтересах держави та людей, незалежності та суверенітету України максимум із можливого. Країна буде зміцнюватись», — йдеться в дописі президента.

Після зустрічі з Покладом Зеленський написав у своєму телеграм-каналі, що захист української державності та контррозвідувальна робота в СБУ значно посилились. Він акцентував, що цей напрям розвиватиметься надалі.

«Обговорили цілком конкретні завдання та операції для того, щоб російські окупанти відчували ще більше міць нашої Служби безпеки України», — вказав глава держави.

Нагадаємо, 5 січня Василь Малюк склав повноваження очільника СБУ. Він пояснив, що продовжить роботу у структурі відомства, зосередившись на підготовці унікальних асиметричних операцій. Зеленський висловив вдячність Малюку за результативну службу та поставив завдання перетворити цей напрямок на найпотужніший у світовій практиці.

Цього ж дня Зеленський указом призначив начальника Центру спецоперацій «А» Євгена Хмару тимчасовим виконувачем обов’язків голови СБУ.