Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром армії США Деном Дрісколлом та генералами.

Про це повідомляє “РБК-Україна” з посиланням на поінформоване джерело.

Наразі триває розширена зустріч за участю американських військових та секретаря Ради національної безпеки і оборони України Рустема Умєрова. Обговорюються питання співпраці та підтримки України в оборонній сфері.

Реклама

Нагадаємо, раніше в ЗМІ йшлося про те, що Білий дім не підтримує план Дмитрієва-Віткоффа, але очікує від Києва «реалістичних поступок».

Йдеться про пункти «мирного плану» Дмитрієва-Віткоффа, що потрапили у публічний простір. Натомість, Вашингтон очікує від України готовності озвучити, на які реальні поступки вона готова піти для досягнення миру.