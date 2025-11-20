- Дата публікації
Зеленський зустрівся з посланцями Пентагону: про що говорили — ЗМІ
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром армії США та генералами Пентагону. Триває розширене обговорення співпраці за участю секретаря РНБО Рустема Умєрова.
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром армії США Деном Дрісколлом та генералами.
Про це повідомляє “РБК-Україна” з посиланням на поінформоване джерело.
Наразі триває розширена зустріч за участю американських військових та секретаря Ради національної безпеки і оборони України Рустема Умєрова. Обговорюються питання співпраці та підтримки України в оборонній сфері.
Нагадаємо, раніше в ЗМІ йшлося про те, що Білий дім не підтримує план Дмитрієва-Віткоффа, але очікує від Києва «реалістичних поступок».
Йдеться про пункти «мирного плану» Дмитрієва-Віткоффа, що потрапили у публічний простір. Натомість, Вашингтон очікує від України готовності озвучити, на які реальні поступки вона готова піти для досягнення миру.