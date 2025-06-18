Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Японії: які теми обговорювали

Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Японії / © Володимир Зеленський

Реклама

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Японії Шігеру Ішібою.

Про це пише сайт глави держави.

Зеленський подякував Японії та всьому японському народові за підтримку України від самого початку російської агресії.

Реклама

«У нас були великі удари по наших людях, передусім по цивільній інфраструктурі, по нашій енергетиці. Те, що відбулося минулої ночі – застосування 440 іранських “шахедів”, – безумовно, це приклад того, як поводиться Росія. Я хочу подякувати вам за підтримку безпеки нашої енергетики, за гуманітарну допомогу, за сильні пакети підтримки українського народу», – сказав Володимир Зеленський.

Прем’єр-міністр зазначив, що його країна вже надала допомогу на понад 12 млрд дол. Він додав, що цього місяця Японія та Україна підписали угоду про виділення нашій державі 3,3 млрд дол. коштом відсотків із заморожених російських активів.

«Позиція Японії залишається незмінною та непохитною: в Україні має бути встановлений справедливий і тривалий мир якомога швидше. Ми продовжуватимемо тісно співпрацювати з міжнародною спільнотою, країнами “Групи семи”, щоб підтримати зусилля України», – наголосив Шігеру Ішіба.

Лідери обговорили співпрацю Росії з Північною Кореєю та Іраном, що становить реальну загрозу не лише для Європи, а й для всього світу, зокрема регіону Південно-Східної Азії.

Реклама

Президент і Прем’єр-міністр мають однакове бачення: щоб примусити Росію до миру, потрібно збільшити тиск і запровадити жорсткіші санкції.

Володимир Зеленський поінформував про ключові оборонні потреби України для захисту життів українців від російських ракетних і дронових обстрілів.

Також обговорили співпрацю в оборонній індустрії та можливість прямих інвестицій в українське виробництво дронів.

Окремо йшлося про підготовку програми реконструкції України та зацікавленість Японії брати участь у проєктах із відновлення.

Реклама

Нагадаємо, що раніше Зеленський поскаржився, що після зміни влади у США Росія стала лише сильніше атакувати Україну.