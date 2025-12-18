Зеленський зустрівся з прем’єром Бельгії: говорили про росактиви і не тільки

Барт де Вевер і Володимир Зеленський / © скриншот з відео

Доповнено додатковими матеріалами

Президент України Володимир Зеленський 18 грудня у Брюсселі зустрівся з прем’єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером. Зокрема, сторони обговорили механізми використання заморожених російських активів.

Про це глава держави повідомив у Мережі.

Зеленський обговорив із де Вевером механізми використання заморожених російських активів.

«Розумію всі застереження Бельгії, проте рішення щодо репараційного кредиту має бути ухвалене. Воно є справедливим і забезпечить довгострокову передбачуваність для України», — зазначив президент.

Політики розмовляли також про координацію в дипломатії між Європою і США заради миру, про майбутнє членство України у ЄС, підтримку енергетичної системи держави та відбудову.

Зеленський подякував Бельгії та всьому її народові за підтримку України від самого початку повномасштабної війни. Президент також вдячний за внесок держави в ініціативу PURL.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що відсутність репараційного кредиту коштом заморожених російських активів зробить Україну вразливою та позбавить Кремль стимулів до переговорів. За словами глави держави, без цієї фінансової підтримки у Кремля зросте спокуса продовжувати агресію, оскільки він бачитиме слабкість українських позицій і дефіцит ресурсів на оборону.

Зауважимо, напередодні Бельгія висунула ЄС нову вимогу для використання російських активів для репараційного кредиту Україні. Йдеться про створення додаткового грошового буфера для захисту від погроз РФ щодо кредиту.