Зеленський зустрівся з Притулою: про що домовилися

Володимир Зеленський і Сергій Притула / © Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський зустрівся з волонтером і громадським діячем Сергієм Притулою.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

Зеленський подякував Притулі і його фонду за допомогу Збройним Силам України.

«І саме про це говорили із Сергієм — як додатково підтримати українських волонтерів, волонтерські фонди та саму звичку українців гуртуватися заради вирішення спільних національних завдань. Домовилися співпрацювати», — зазначив президент.

Зауважимо, що за результатами соцопитування, проведеного у травні 2025 року КМІС, крім президента, єдиний діяч зі списку, який має позитивний баланс довіри-недовіри — Сергій Притула. Йому довіряють 50% респондентів, не довіряють — 38%.