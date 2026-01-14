- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 446
- Час на прочитання
- 1 хв
Зеленський зустрівся з Притулою: про що домовилися
Зеленський зустрівся з Притулою — вони домовилися про співпрацю.
Президент Володимир Зеленський зустрівся з волонтером і громадським діячем Сергієм Притулою.
Про це глава держави повідомив у соцмережах.
Зеленський подякував Притулі і його фонду за допомогу Збройним Силам України.
«І саме про це говорили із Сергієм — як додатково підтримати українських волонтерів, волонтерські фонди та саму звичку українців гуртуватися заради вирішення спільних національних завдань. Домовилися співпрацювати», — зазначив президент.
Зауважимо, що за результатами соцопитування, проведеного у травні 2025 року КМІС, крім президента, єдиний діяч зі списку, який має позитивний баланс довіри-недовіри — Сергій Притула. Йому довіряють 50% респондентів, не довіряють — 38%.