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Зеленський зустрівся зі своїм "екскритиком" Фіцо: про що домовилися
Зеленський та Фіцо обговорили євроінтеграцію України та спільні зусилля заради миру.
Під час візиту до Брюсселя президент Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.
Про це глава держави розповів у соцмережах.
Сторони обговорили євроінтеграцію, енергетичну співпрацю та результати саміту G7, який відбувся в Евіані.
Зі свого боку Зеленський розповів словацькому прем’єрові про дипломатичні зусилля заради миру.
Також вони говорили про проведення чергового раунду міжурядових українсько-словацьких консультацій.
«Дякую Словаччині за підтримку європейської інтеграції України та відкриття першого переговорного кластера. Розраховуємо на прогрес у відкритті решти кластерів найближчим часом», — сказав Зеленський.
На завершення він запросив Роберта Фіцо приїхати в Україну з візитом.
Раніше Фіцо з насмішкою відреагував на попередження президента України Володимира Зеленського щодо можливої загрози під час святкування 9 травня в Москві.
Також керівник ОП Кирило Буданов розповів, чому зараз Словаччина все частіше критикує Україну, але раніше надавала повну підтримку.