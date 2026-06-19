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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
46
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Зеленський зустрівся зі своїм "екскритиком" Фіцо: про що домовилися

Зеленський та Фіцо обговорили євроінтеграцію України та спільні зусилля заради миру.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Володимир Зеленський з Робертом Фіцо.

Володимир Зеленський з Робертом Фіцо. / © Офіс президента України

Під час візиту до Брюсселя президент Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

Про це глава держави розповів у соцмережах.

Сторони обговорили євроінтеграцію, енергетичну співпрацю та результати саміту G7, який відбувся в Евіані.

Зі свого боку Зеленський розповів словацькому прем’єрові про дипломатичні зусилля заради миру.

Також вони говорили про проведення чергового раунду міжурядових українсько-словацьких консультацій.

«Дякую Словаччині за підтримку європейської інтеграції України та відкриття першого переговорного кластера. Розраховуємо на прогрес у відкритті решти кластерів найближчим часом», — сказав Зеленський.

На завершення він запросив Роберта Фіцо приїхати в Україну з візитом.

/ © Офіс президента України

© Офіс президента України

Раніше Фіцо з насмішкою відреагував на попередження президента України Володимира Зеленського щодо можливої загрози під час святкування 9 травня в Москві.

Також керівник ОП Кирило Буданов розповів, чому зараз Словаччина все частіше критикує Україну, але раніше надавала повну підтримку.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
46
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