Зеленський зустрівся зі своїм "екскритиком" Фіцо: про що домовилися

Володимир Зеленський з Робертом Фіцо. / © Офіс президента України

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Під час візиту до Брюсселя президент Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

Про це глава держави розповів у соцмережах.

Сторони обговорили євроінтеграцію, енергетичну співпрацю та результати саміту G7, який відбувся в Евіані.

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Зі свого боку Зеленський розповів словацькому прем’єрові про дипломатичні зусилля заради миру.

Також вони говорили про проведення чергового раунду міжурядових українсько-словацьких консультацій.

«Дякую Словаччині за підтримку європейської інтеграції України та відкриття першого переговорного кластера. Розраховуємо на прогрес у відкритті решти кластерів найближчим часом», — сказав Зеленський.

На завершення він запросив Роберта Фіцо приїхати в Україну з візитом.

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© Офіс президента України

Раніше Фіцо з насмішкою відреагував на попередження президента України Володимира Зеленського щодо можливої загрози під час святкування 9 травня в Москві.

Також керівник ОП Кирило Буданов розповів, чому зараз Словаччина все частіше критикує Україну, але раніше надавала повну підтримку.

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