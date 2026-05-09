Зеленський звернувся до Мадяра після його вступу на посаду: що запропонував

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський привітав Петера Мадяра із початком його роботи на посаді прем’єр-міністра Угорщини.

Привітання українського президента опубліковане на платформі Х.

Зеленський назвав символічним те, що вступ на посаду нового угорського прем’єра відбувся саме 9 травня, коли святкується День Європи.

Український лідер запропонував очільнику уряду Угорщини співпрацю на соснові добросусідства.

«Україна готова розвивати співпрацю з Угорщиною та будувати сильні відносини між нашими країнами на основі добросусідства й поваги до наших людей. Разом ми можемо додати більше сили нашим народам і зробити сильнішою всю Європу», — наголосив він.

Зеленський побажав Мадяру успіхів та хороших результатів на посаді.

Нагадаємо, в суботу, 9 травня, новим прем’єр-міністром Угорщини офіційно став Петер Мадяр. Він замінив на цій посаді Віктора Орбана, якого протягом тривалого часу вважали одним із найбільш проросійських політиків у Європейському Союзі.

Новий уряд Угорщини отримає мандат на покращення відносин з Україною, але більшість угорців, зокрема й виборців нової правлячої партії «Тиса» Петера Мадяра, виступають проти фінансової та військової підтримки Києва.

