Зеленський звернувся до США і попередив про небезпеку

Президент України Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Реклама

Президент Володимир Зеленський закликав США змінити сприйняття України як країни-прохача. Президент наголосив, що війна «не так далеко, як здається», а безпека сьогодні залежить від сучасних технологій та міцності союзів.

Про це глава держави сказав у інтерв’ю New York Post і повідомив у Мережі.

«Я дуже хотів би, щоб США не сприймали Україну як країну, яка тільки просить. Це не так. Україна захищає інтереси і цінності», — акцентував Зеленський.

Реклама

Водночас він вказав, що Сполучені Штати справедливо зазначають, що географічно перебувають далі від цієї війни, ніж Європа. Це очевидно. Проте ситуація на Близькому Сході демонструє: навіть союзники США стикаються із серйозними загрозами.

«Війна не так далеко, як нам здається. Нам потрібно діяти максимально швидко, і прокинутися треба всьому світові. Більше не працює так, що хтось може собі купити сучасну зброю або здійснювати видобуток нафти та газу і бути в безпеці», — пояснив президент.

За його словами, справжня безпека можлива лише за наявності передових технологій і їхнього постійного розвитку.

Зеленський застеріг — якщо не знайти швидкого рішення, не об’єднатися із союзниками на рівні технологій і досвіду, здобутого під час війни, та не створити ефективний безпековий союз, «то і буде війна».

Реклама

«Війна приходить, коли ти слабкий або один. Вороги бачать, коли союзи розділені», — резюмував глава держави.

Трамп заявив, що війна в Україні далеко від США

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Штати не зобов’язані допомагати Україні, оскільки вона відділена океаном і розташована за тисячі миль. Він зазначив, що попереднього американського лідера Джо Байдена нібито «обдурили» щодо підтримки Києва. Трамп також порівняв ситуацію в Україні з Ліваном, де люди продовжують жити попри обстріли.

Крім того, президент США розкритикував союзників по НАТО за пасивність в Ормузькій протоці та підкреслив, що Вашингтон співпрацює з ними щодо України лише з власної волі, а не через обов’язок.

Допомога України у війні на Близькому Сході — останні новини

Зауважимо, Зеленський в інтерв’ю The Jerusalem Post заявив про готовність до розмови з прем’єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, зазначивши, що ізраїльська сторона вже звернулася з такою пропозицією. Президент підкреслив, що Україна має величезний досвід протидії вдосконаленим іранським дронам, здобутий на полі бою, який може бути корисним Ізраїлю. Зеленський додав, що готовий до діалогу, оскільки обидві країни мають те, що потрібно одній та іншній.

Реклама

Водночас відносини між Києвом та Тегераном перейшли у фазу відкритої ворожості: Іран офіційно вніс Україну до переліку законних цілей для атак через її допомогу партнерам у збитті іранських дронів на Близькому Сході. Військовий експерт Ігор Романенко застерігає, що ці погрози реальні, оскільки Іран володіє балістичними ракетами з дальністю 2000 — 3000 км, здатними досягти будь-якої точки України. Хоча масовані самостійні удари Тегерана малоймовірні, вони можуть стати частиною комбінованих обстрілів разом із РФ або мати демонстративний характер.