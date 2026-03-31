Зеленський звернувся до Трампа із важливим проханням: деталі

Трамп і Зеленський.

Президент Володимир Зеленський висловив сподівання на те, що США «не залишаться осторонь» України на тлі подій в Ірані.

Про це український лідер заявив в інтерв’ю Fox News під час візиту до Абу-Дабі.

Глава держави наголосив на важливості американської допомоги для України. Однак додав: Київ сподівається, що президент Дональд Трамп та його адміністрація не відсунуть Україну на другий план на тлі операції «Епічна лють», яка триває на Близькому Сході.

Президент наголосив на важливості закінчити війну в Ірані «шляхом тиску на іранський режим» і вислови сподівання, що Трамп і його команда знайдуть спосіб, як це зробити.

«Також сподіваюся, що вони (США — Ред.) не забудуть про найбільшу сухопутну війну, яку ми маємо за останні вісімдесят років, — війну Росії проти України, що вони не забудуть про цю війн. Сподіваюся, секретар Рубіо також буде разом з усією командою і розумітиме, що це великий виклик», — заявив Зеленський.

З його слів, наразі агресорка РФ розколює Європу, а також допомагає іранському режиму. Водночас Україна, додав президент, не лише захищає себе, але й Європу та НАТО.

«Я знаю, що зараз у США є різні емоції щодо захисту НАТО і так далі, але США — лідер НАТО, і якщо Україна впаде, то Росія піде на країни НАТО», — висловився президент.

Стосунки України і США

Президент України повідомив, що Трамп бачить лише один спосіб зупинити диктатора РФ Володимира Путіна. За словами Зеленського, Білий дім задля припинення війни може тиснути на Україну щодо територіальних поступок та вимагати виведення ЗСУ з власних територій.

Водночас раніше український лідер заявляв, що Сполучені Штати Америки звернулися до України щодо захисту від дронів їхніх баз на території близькосхідних країн. Також про допомогу попросили Саудівська Аравія, Катар, Об’єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Йорданія, Кувейт.