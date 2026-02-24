Зеленський звернувся до Трампа: що попросив президент України

Володимир Зеленський і Дональд Трамп. / © Associated Press

Реклама

Президент України Володимир Зеленський заявив: хоче, щоб президент США Дональд Трамп «залишався на нашому боці».

Про це український лідер сказав в інтерв’ю CNN.

«Вони повинні залишатися з… демократичною країною, яка бореться проти однієї людини. Тому що ця людина — війна. Путін — війна. Вся справа в ньому самому. Вся справа в одній людині. І вся його країна, вся його країна, перебуває у в’язниці», — наголосив президент.

Реклама

Під час розмови Зеленський висловив думку про те, що американський президент не чинить достатній тиск на російського «фюрера» Володимира Путіна.

«Якщо вони дійсно хочуть зупинити Путіна, Америка достатньо сильна», — сказав глава держави.

З його слів, «у гарантіях безпеки є хороші речі». Втім, пояснив Зеленський, важливо знати, що «наші партнери будуть готові зробити, якщо Путін знову прийде».

Окрім того, наголосив президент, існують розбіжності з приводу послідовності кроків до миру. Так, Дональд Трамп хоче, щоб Зеленський підписав мирну угоду з РФ і угоду із США та європейськими країнами, яка забезпечить Україні гарантії безпеки, — все це одночасно, в ідеалі на великій церемонії, присвяченій закінченню війни.

Реклама

Втім, Київ наполягає, що гарантії безпеки повинні бути спочатку узгоджені і ратифіковані Конгресом США. Це, переконаний Зеленський, дасть українцям впевненість, що вони можуть покладатися на своїх союзників у майбутньому.

Як повідомлялося, в інтерв’ю Financial Times Володимир Зеленський заявив, що диктатор Путін «грає» з Трампом і грає «з усім світом». З його слів, Москва лише створює ілюзію готовності до миру. Саме тому, наголосив президент, домовленості з Кремлем без твердих гарантій безпеки є небезпечними, оскільки «Росії не можна довіряти».