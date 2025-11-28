Зеленський указом звільнив Андрія Єрмака з посади голови Офісу президента

Андрій Єрмак / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Єрмака з посади керівника Офісу президента.

Документ уже оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Єрмака / © Офіс президента України

Рішення президента з’явилося після того, як 28 листопада Андрій Єрмак подав заяву про відставку. Цього ж дня в урядовому кварталі детективи НАБУ та прокурори САП проводили обшуки за місцем роботи Єрмака.

Передісторія

Ще 20 листопада на закритій зустрічі Володимира Зеленського з фракцією “Слуга народу” депутати порушували тему можливого звільнення голови ОП. За інформацією учасників зустрічі, це питання озвучила нардепка Мар’яна Безугла. Лідерка партії Олена Шуляк підтвердила обговорення та наголосила, що кадрові рішення щодо Андрія Єрмака належать винятково до повноважень президента.