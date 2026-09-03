Зеленський звільнив керівника департаменту СБУ після заяви про кадрові рішення

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський звільнив Олега Храмова з посади начальника Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України. Рішення було оприлюднене після заяви глави держави про кадрові висновки через конфліктну ситуацію між окремими підрозділами СБУ та ГУР у Києві.

Відповідний указ №868/2026 Володимир Зеленський підписав 2 вересня.

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Згідно з документом, Олега Храмова звільнено з посади начальника Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ. Причини такого кадрового рішення в указі не зазначені.

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Храмов очолював департамент від березня 2023 року.

Водночас указ з'явився того ж дня, коли президент відреагував на конфлікт між окремими підрозділами Служби безпеки України та Головного управління розвідки у Києві.

Зеленський назвав ситуацію «абсолютно ганебною» і повідомив, що обговорив інцидент із генеральним прокурором Русланом Кравченком. За його словами, Офіс генпрокурора та ДБР мають встановити всі обставини події.

Президент також заявив, що в обох спецслужбах мають провести внутрішні розслідування, а щодо керівників та учасників інциденту повинні бути ухвалені кадрові рішення.

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Нагадаємо, 2 вересня у Києві сталася стрілянина під час спецоперації із запобігання теракту ФСБ РФ. СБУ повідомляла про напад на оперативно-слідчу групу та застосування зброї. У медіа з'явилася інформація, що до конфлікту могли бути причетні представники ГУР.

Наразі офіційно не повідомлялося, чи пов'язане звільнення Олега Храмова безпосередньо з цим інцидентом.

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