Кабмін погодив звільнення очільника Сумської ОВА

Суми / © скриншот з відео

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Кабінет Міністрів України 15 квітня підтримав ініціативу про зміну керівництва в Сумській обласній військовій адміністрації. Як стало відомо, уряд погодив проєкт указу президента про звільнення Володимира Артюха з посади голови Сумської ОВА.

Замість нього очолити адміністрацію планується Олег Григоров, який наразі керує управлінням Національної поліції в Луганській області. До цього він уже працював на Сумщині — на посаді заступника начальника обласної поліції.

Уряд також погодив інші кадрові перестановки. Зокрема, з посади голови Луганської ОВА буде звільнено Артема Лисогора. На його місце планують призначити Олексія Харченка — чинного керівника Сєвєродонецької міської військової адміністрації.

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Ці рішення ухвалено на тлі трагедії, яка сколихнула Суми 13 квітня. Після ракетного удару по центру міста загинули 34 людини, ще понад сотня отримали поранення. Особливо резонансною стала інформація, що обстріл влучив у конгрес-центр Сумського університету, де напередодні проходила церемонія нагородження військових.

Міський голова Конотопа Артем Семеніхін звинуватив Артюха в організації заходу, який, на його думку, поставив під загрозу життя учасників. Утім, сам Володимир Артюх відхилив ці обвинувачення, наголосивши, що не був причетний до планування нагородження військовослужбовців 117 бригади ТрО в цьому приміщенні.

Хто такий Олег Григоров: що відомо про нового очільника Сумської ОВА

Олег Григоров до недавнього часу очолював Головне управління Національної поліції в Луганській області. До цього працював у керівному складі поліції Запорізької області, а ще раніше — у Сумах, де обіймав посаду у місцевому підрозділі Нацполіції.

У серпні 2024 року Президент України Володимир Зеленський присвоїв йому звання генерала поліції третього рангу.

У січні 2025 року Григоров подав електронну декларацію, вказавши себе як кандидата на посаду в органах державної влади. У документі зазначено, що він володіє квартирою в Сумах разом із Людмилою Григоровою. Його дружина Ірина користується цим житлом безоплатно. Також Григоров задекларував ще одну квартиру в Києві, що перебуває у спільній власності з Олексієм Сачком. Сам він офіційно зареєстрований у Запоріжжі — у квартирі, що належить Запорізькій політехніці.

Сім’я Григорових має у користуванні два автомобілі. Mazda CX-5, випущену у 2021 році, вартістю понад 941 тисячу гривень, зареєстровано на дружину, тоді як сам Григоров володіє Audi Q7 2016 року, яка оцінюється майже в мільйон гривень.

Протягом 2024 року Олег Григоров отримав понад 845 тисяч гривень зарплати за службу в поліції Луганської області. Додатково він отримав близько 474 тисяч гривень грошового забезпечення від Нацполіції. Його дружина, яка працює у структурі Національної поліції Сумщини, заробила за цей же період понад 510 тисяч гривень.

У готівці подружжя задекларувало 1 447 000 гривень. Крім того, на банківських рахунках Григоров зберігає майже 32 тисячі гривень, ще близько 90 тисяч — на рахунках дружини.