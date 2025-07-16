Рада звільнила прем’єра Шмигаля і весь Кабмін

Денис Шмигаль / © Associated Press

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Сьогодні, 16 липня, було звільнено прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля і весь Кабінет міністрів.

За це проголосувала Верховна Рада. Відповідне рішення підтримав 261 нардеп.

© Telegram-канал Ярослава Железняка

Як пояснив нардеп Ярослав Железняк, зараз всі міністри будуть виконувати обовʼязки з приставками «в.о». А завтра мають призначити нового прем’єр-міністра.

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Нагадаємо, що Денис Шмигаль незмінно перебував на посаді прем’єра від 4 березня 2020 року — найдовше в історії незалежної України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський запропонував Юлії Свириденко стати новою прем’єр-міністеркою. Сама Свириденко розповіла, які завдання поставив перед нею президент.

А вчора, 15 липня, Денис Шмигаль написав заяву про відставку.

Чути про відставку Дениса Шмигаля активізувалися наприкінці червня. Хто був у числі кандидатів на посаду прем’єра, читайте за посиланням.

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