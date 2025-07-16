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Рада звільнила прем’єра Шмигаля і весь Кабмін
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль був звільнений з посади.
Сьогодні, 16 липня, було звільнено прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля і весь Кабінет міністрів.
За це проголосувала Верховна Рада. Відповідне рішення підтримав 261 нардеп.
Як пояснив нардеп Ярослав Железняк, зараз всі міністри будуть виконувати обовʼязки з приставками «в.о». А завтра мають призначити нового прем’єр-міністра.
Нагадаємо, що Денис Шмигаль незмінно перебував на посаді прем’єра від 4 березня 2020 року — найдовше в історії незалежної України.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський запропонував Юлії Свириденко стати новою прем’єр-міністеркою. Сама Свириденко розповіла, які завдання поставив перед нею президент.
А вчора, 15 липня, Денис Шмигаль написав заяву про відставку.
Чути про відставку Дениса Шмигаля активізувалися наприкінці червня. Хто був у числі кандидатів на посаду прем’єра, читайте за посиланням.