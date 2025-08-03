Зеленський звільнив Сергія Гайдая на тлі корупційного скандалу

Сергій Гайдай

Реклама

Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Гайдая з посади очільника Мукачівської РДА.

Відповідний указ опублікували на сайті президента.

Також Зеленський звільнив очільника Рубіжанської міської військової адміністрації Луганської області Андрія Юрченка.

Реклама

У суботу, 2 серпня, Кабінет міністрів погодив звільнення 49-річного Сергія Гайдая з посади очільника Мукачівської районної державної адміністрації. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Сергій Гайдай, попередньо, причетний до масштабної корупційної оборудки. Фігурантів викрили НАБУ і САП у межах розслідування.

Від 2015 до 2018 року Сергій Гадай обіймав посаду очільника Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області. Також 2019 року Гайдай був радником патронатної служби очільника Закарпатської обласної державної адміністрації.

Від 25 жовтня 2019 року до 15 березня 2023 року Гайдай був керівником Луганської облдержадміністрації.

Реклама

16 березня 2024 року Володимир Зеленський призначив Сергія Гайдая очільником Мукачівської РДА.