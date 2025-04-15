Зеленський звинуватив представника Трампа в обговореннях "поза своєю компетенцією"

Президент Володимир Зеленський. / © Associated Press

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Визнання будь-яких тимчасово окупованих територій російськими є червоною лінією для України. Такі питання спецпосланець президента США Стів Віткофф обговорює поза своєю компетенцією.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на спільному брифінгу з генсеком НАТО Марком Рютте в Одесі.

«Всі території нашої держави належать Україні. Про території нашої держави може говорити тільки народ України. Для нас це — „червоні лінії“, визнавати будь-які території окуповані, неукраїнськими, а російськими. Тому відповідні представники, про кого ви (журналіст — Ред.) згадали (йдеться про Стіва Віткоффа — Ред.), обговорюють питання поза своєю компетенцією», — заявив глава держави.

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Раніше у виданні Reuters повідомили, що Віткофф запропонував Трампу "дозволити" РФ забрати в України чотири області.