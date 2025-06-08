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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Зеленський звинуватив Росію у "брудній грі" з обміном полоненими

Держава-агресорка досі не передала повних списків на 1000+ людей для обміну.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © ТСН

Росія веде брудну політичну гру, не виконуючи досягнутих на переговорах у Стамбулі домовленостей щодо обміну полоненими.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні в неділю, 8 червня.

За його словами, держава-агресорка досі не передала повних списків на 1000+ людей для обміну.

«Російська сторона, як завжди, у своєму дусі — намагається і в цих питаннях розіграти якусь брудну політичну та інформаційну гру… Якщо росіяни навіть у таких гуманітарних питаннях не дотримаються домовленостей, то це поставить під великий сумнів усі міжнародні зусилля — і зокрема зусилля Сполучених Штатів — щодо перемовин і дипломатії», — наголосив український президент.

Володимир Зеленський повідомив про наради, які відбулися з цього приводу з міністром оборони Умєровим, керівником ГУР Будановим та головою Служби безпеки України Малюком.

«Україна продовжує робити все можливе, щоб відбулось звільнення наших полонених і повернення наших українських полеглих воїнів… Важливо, щоб був результат. Важливо, щоб люди повернулись додому. Віримо, що вдасться продовжити обмінний трек. І зі своєї сторони все для цього робимо», — запевнив він.

Раніше повідомлялося, що Росія нібито доправила першу партію тіл загиблих військових ЗСУ на кордон з Україною, а високопосадовці РФ заявляють, що Україна нібито відмовляється забирати тіла загиблих.

Очільник ГУР Кирило Буданов у відповідь заявив про інформаційний тиск і спроби Росії одноосібно диктувати параметри обмінного процесу.

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