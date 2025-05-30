Зеленський звинуватив Росію у намаганні зірвати переговори в Стамбулі

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Росія робить усе для того, щоб наступна російсько-українська зустріч у Стамбулі, яка намічена на 2 червня, закінчилася безрезультатно.

На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський після розмови з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом, який 30 травня відвідав Київ.

Український президент наголосив, що росіяни вже понад тиждень не можуть представити так званий «меморандум», який обіцяли підготувати одразу після обміну у форматі «1000 на 1000».

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«Україна не отримувала від них жодних документів. Туреччина також. Щоб зустріч була не пустою, потрібно розуміти її адженду та належним чином підготуватись до перемовин. На жаль, Росія робить усе, щоб наступна можлива зустріч була безрезультатною», — заявив Зеленський.

Окрім того, за словами українського президента, Росія ігнорує всі заклики світу до припинення вогню та продовжує вбивства, здійснююси атаки на українські міста.

Нагадаємо, 28 травня очільник російського МЗС Сергій Лавров запропонував провести другий раунд переговорів з Україною 2 червня у Стамбулі. Він додав, що Москва розробила меморандум, де викладена її позиція щодо «надійного подолання першопричин» цієї війни.

За словами речника МЗС України Георгія Тихого, росіяни бояться надсилати свій меморандум Києву, який, найімовірніше, наповнений нереалістичними ультиматумами. Москва побоюється показати, що саме вона гальмує мирний процес.

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