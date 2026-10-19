Зеленський звинуватив Трампа у тиску на Україну задля капітуляції перед Росією

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський звинуватив американського лідера Дональда Трампа у спробах примусити Україну до капітуляції перед Росією. Відносини між Києвом і Вашингтоном загострилися на тлі послаблення американських санкцій проти Москви та вимог припинити українські удари по російських нафтопереробних заводах.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю Bloomberg.

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У чому Зеленський звинуватив адміністрацію Трампа

За словами українського президента, останні рішення Вашингтона свідчать про посилення тиску на Київ із метою змусити Україну погодитися на невигідні умови завершення війни.

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Серед таких кроків Зеленський назвав затримки з постачанням дефіцитних ракет до систем протиповітряної оборони Patriot, а також обмеження швидкості супутникового зв'язку Starlink, від якого залежить робота українських військових.

Український президент вважає, що ці рішення можуть використовуватися як інструменти впливу на позицію Києва щодо переговорів із Росією.

Зеленський запропонував Трампу нову угоду

Окремо глава держави розповів про пропозицію американській стороні щодо припинення ударів по російських нафтопереробних підприємствах.

Україна готова розглянути такий крок в обмін на додаткові ракети для систем Patriot, необхідні для захисту української енергетичної інфраструктури від російських атак.

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За словами Зеленського, Вашингтон наполягає на припиненні ударів по російській нафтовій галузі, однак не погоджується на запропоновані Києвом умови.

«Моя остання пропозиція була такою: ми не атакуємо російське дизельне пальне, а ви даєте нам ракети до систем Patriot для захисту наших об'єктів. Але вони просто хочуть, щоб ми припинили атакувати дизель. А якщо ми це робитимемо, вони відключать нас від чогось», — заявив Зеленський.

Президент також пов'язав посилення американського тиску з наближенням проміжних виборів до Конгресу США, запланованих на 3 листопада.

Відносини України та США загострилися

Заява Зеленського пролунала після рішення Трампа призупинити застосування частини санкцій проти Росії, передбачених так званим «законом Грема».

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Крім того, американська адміністрація погодила домовленості щодо російського дизельного пального, пояснюючи це необхідністю стримати зростання цін на енергоносії.

Такі кроки викликали занепокоєння Києва, оскільки можуть збільшити доходи Москви та послабити економічний тиск на Кремль.

Водночас Зеленський заявив, що сподівається на зміну позиції Трампа та продовження співпраці зі Сполученими Штатами. Український президент також веде переговори з американськими представниками Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером щодо можливого нового раунду мирних зустрічей.

Нагадаємо, що раніше Трамп зробив різку заяву про Україну. Мовляв, Зеленський не прагне завершити війну.

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