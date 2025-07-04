Зеленськиий та Трамп провели телефону розмову: відомі перші подробиці

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Реклама

Президент України Володимир Зеленський провів важливу розмову з президентом США Дональдом Трампом, підкресливши вдячність за підтримку і обговоривши стратегічні напрямки співпраці. Зміст діалогу зосереджувався на посиленні протиповітряної оборони, спільному виробництві дронів і взаємних інвестиціях.

Про це Володимир Зеленський написав в Telegram.

«Ми в Україні вдячні за всю надану підтримку, яка дає нам змогу берегти життя людей і нашу незалежність… Потрібна достойна угода для миру, і Україна підтримує американські пропозиції», — заявив Зеленський, привітавши американський народ із Днем незалежності.

Реклама

У ході розмови український президент зазначив, що на порядку денному — ситуація на фронті, зокрема обстріли з Росії:

«Говорили також про можливості щодо ППО й домовились, що будемо працювати над збільшенням захисту неба».

Ключовим пунктом домовленостей стало активне залучення оборонної промисловості:

Системи ППО — Україна та США обговорили плани щодо зміцнення протиповітряного захисту, особливо над критично важливими об’єктами.

Виробництво дронів та технологій — сторони висловили готовність до прямих промислових проектів в Україні, а також інвестицій у нові технологічні рішення.

Закупівлі та інвестиції — домовлено про взаємні закупівлі озброєння та інвестиції, що мають стати запорукою тривалої співпраці.

Президент також подякував за добре поінформованість Трампа щодо ситуації в Україні та висловив сподівання, що майбутні зустрічі між командами двох країн ще поглиблять співпрацю.

Реклама

Нагадаємо, до цього Володимир Зеленський заявляв, що хоче поговорити з Дональдом Трампом щодо відновлення Штатами підтримки України.

Президент США Дональд Трамп напередодні також мав розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

Зеленський також прокоментував цю розмову та зазначив, що він не впевнений, що у цих людей багато спільних ідей, багато спільних тем, адже вони абсолютно різні.

Він нагадав, що Україна одразу підтримала ідею безумовної зупинки вогню, яку висував президент Трамп. Проте її відкинув Кремль.

Реклама

Зеленський наголосив на необхідності своєї особистої зустрічі з Путіним.