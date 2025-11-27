Железняк: підготовку «папок Міндіча» у БЕБ координував Шило

Реклама

Про це йдеться у розслідуванні народного депутата, заступника голови фінансово-податкового комітету Верховної Ради Ярослава Железняка.

За словами Железняка, досьє, знайдені в офісі Міндіча, містили службову інформацію з обмеженим доступом та дані із закритих реєстрів, які могли отримати лише правоохоронні органи. Він наголосив, що форма документів, таблиць і розділів повністю збігається зі стандартами, якими користувався аналітичний відділ БЕБ у попередньому складі. Депутат також показав електронну версію аналітичної довідки БЕБ про нього, яку, за його словами, колись йому передали співробітники Бюро. Ця довідка виявилася ідентичною паперовій “папці Міндіча”, знайденій детективами НАБУ.

У відео Железняк зазначив, що під час підготовки цих матеріалів у Бюро існував “зовнішній куратор”, і прямо назвав Артема Шила людиною, яка “налагодила роботу з підготовки інформаційних досьє на посадовців”.

Нагадаємо, Артем Шило — колишній співробітник Служби безпеки України, який після виходу з СБУ став радником в Офісі президента та впливовою неформальною ланкою між окремими силовими структурами та чиновниками. У квітні 2024 року НАБУ та САП оголосили йому підозру у справі щодо заволодіння коштами під час закупівель для Укрзалізниці. У цій же справі проходять декілька колишніх співробітників СБУ та підприємці, пов’язані з держзакупівлями. Матеріали щодо Шила зараз розглядає Вищий антикорупційний суд.

Після оголошення підозри Шило виїхав з України. За даними журналістських розслідувань NV та «Схем» (Радіо Свобода), він перебуває в Об’єднаних Арабських Еміратах, де в його родини виявили значні активи. Розслідувачі встановили, що дружина Шила, Ірина, між 2021 і 2022 роками придбала в Дубаї вісім квартир і один готельний номер. Загальна вартість нерухомості перевищувала 4 мільйони доларів. Частину цих об’єктів згодом продали, але продажі відбувалися вже після початку розгляду справи у ВАКС.

Журналісти також з’ясували, що Шило регулярно подорожував між ОАЕ, Грузією та Європою, попри наявність кримінального провадження в Україні. Це викликало питання щодо того, на яких підставах він залишив країну, і чи мав для цього офіційні дозволи.

У період, коли, за словами Железняка, готувалися «папки Міндіча», Шило мав істотний неформальний вплив на керівництво БЕБ. У цей же час заступником директора Бюро був Віталій Гагач— колишній співробітник СБУ, який працював із Шилом у попередніх структурах. За інформацією декількох джерел, БЕБ фактично опинився у сфері впливу групи, пов’язаної з Шилом. Завдяки цьому він міг мати доступ до аналітичних підрозділів, яким і приписують створення довідок, знайдених у Міндіча.

Крім того, саме тандем Шила та Гагача раніше фігурував у неформальних процесах навколо санкційного тиску на Айбокс Банк та Конкорд Банк. Як стверджують джерела на фінансовому ринку, у галузі це розглядали як спробу посилити позиції Сенс Банку.

Ярослав Железняк наголосив, що всі згадані досьє створювалися до перезавантаження БЕБ, тобто їх готували співробітники попереднього складу. Він звернув увагу на низьку якість аналітичних матеріалів і помилки у них, які збігаються з тими, що були у старих довідках БЕБ, зокрема неправдиву інформацію про його «кар’єру металурга на заводі ім. Ілліча». За його словами, саме ці характерні елементи дали йому можливість ідентифікувати авторів документів.

Депутат заявив, що передасть усі зібрані матеріали новому керівництву БЕБ та атестаційній комісії, яка нині проводить очищення Бюро.