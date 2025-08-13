Земля в обмін на мир: які території можуть вимагати від України і чим готова поступитися Москва

Володимир Путін. / © ТСН

Будь-яка домовленість між президентом США Дональдом Трампом і диктатором РФ Володимиром Путіним може поставити Україну у безвихідне становище після трьох років жорстокої, виснажливої війни за виживання. Існують припущення, що вони можуть домовитися про так звану угоду “земля в обмін на мир”.

Що може охоплювати угода «земля в обмін на мир», повідомляє Sky News.

За цією угодою, пише видання, Україні може бути наказано відмовитися від території в обмін на припинення бойових дій. Втім, це фактично означало б анексію суверенної української території Росією силою.

Окупація української землі

Президент України Володимир Зеленський заявив про бажання Кремля, щоб решта Донецька – а фактично весь східний регіон Донбасу – була частиною плану припинення вогню. Втім, наголосив український лідер, Київ відхилить цю пропозицію. З його слів, це позбавить Україну оборонних ліній і відкриє шлях для Москви для проведення подальших наступальних дій.

Російська Федерація наразі окупувала близько 19% території України. Зокрема, Крим та частини Донбасу, які вона захопила до повномасштабного вторгнення у лютому 2022-го. Президент Трамп заявив, мовляв, сподівається повернути Україні “першочергову територію”. Втім, достеменно невідомо, на що погодиться президент Путін.

Припинення вогню на лінії фронту

Sky News пише: спектр результатів зустрічі Трампа і Путіна є широким - від відсутності прогресу до припинення вогню. Навіть між політиками та експертами немає одностайної думки.

Військовий аналітик Майкл Кларк вважає, що саміт “звичайно не створить миру, але може створити умову припинення вогню, якщо Путін вирішить бути гнучким”, але, з його слів, поки “фюрер” “взагалі не проявив жодної гнучкості”.

Кларк наголошує, що припинення вогню вздовж лінії фронту з мінімальним відходом військ з обох сторін призведе до “структурних змін”. Втім, сумнівається, що це станеться.

Експерт наголошує: сприятливим результатом може бути домовленість обох сторін про припинення вогню, яке набуде чинності (наприклад), з погрозами санкцій з боку США, якщо Росія чи Україна його порушать.

Чи буде Україна змушена відмовитися від території

Хоча останнім часом ставлення Дональда Трампа щодо війни в України змінилося, але все ще можливо, що від Києва можуть попросити відмовитися від території в межах будь-якої угоди з Росією. Відомо, що Москва зосередилася на чотирьох областях України: Луганській та Донецькій, Запорізькій та Херсонській.

“Темпи просування Росії прискорилися за останній місяць. І хоч вони просуваються, але за нинішніх темпів все одно знадобиться роки, щоб захопити всю цю територію”, - каже директор військових наук аналітичного центру RUSI Метью Севілл.

Він каже, що «не буде дивно», якби Росія спробувала отримати решту Донбасу в рамках переговорів – що є «дуже непривабливим» для України та може зробити її вразливою в майбутньому.

З його слів, нічого “дивного не буде”, якщо Росія спробувала отримати решту Донбасу в межах переговорів. Втім, це виявиться “дуже непривабливим” для України та може зробити її вразливою в майбутньому. Адже тоді Київ втратить “пояс фортець” на Донеччині, що стримував російські війська протягом 11 років.

Видання пише, що цілком може задовольнити президента Путіна. Втім, президент України відхилив таку поступку, заявивши, що не має права відмовлятися від території. Ба більше - Донбас може стати “трампліном для майбутнього нового наступу” Росії.

Чи буде змушена Росія повернути території Україні

Sky News наголошує - щодо цього ситуація не зрозуміла. Експерти вважають, що важливіше було б повернути Запорізьку атомну електростанцію під контроль України. Окрім того, можливо, що Росія буде готова вивести війська з контрольованих нею районів Херсонської області.

“Цілком можливо”, що РФ могла б повернути електростанцію. Втім, Кремль, ймовірно, наполягатиме на збереженні доступу до Криму суходолом. Це означало б, що міста Маріуполь та Мелітополь залишаться в руках Росії з усіма наслідками, додає видання.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що потенційна мирна угода між Україною і РФ передбачатиме "обмін територіями". Він наголосив, що за ці території "воювали три з половиною року", і в боях загинуло багато українців та росіян.

The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела повідомило, що в Кремлі назвали свої умови для миру з Україною. Зокрема, на першому етапі Київ має вивести війська з Донецької області, після чого фронт буде заморожено. Також Луганська область і Крим залишаться під контролем РФ. Джерела WSJ стверджують, що Україна нібито «принципово не проти будь-яких пропозицій», але наполягає на обов’язковому припиненні вогню.