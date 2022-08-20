Землячка президента Зеленського стала новою депутаткою ВР від "Слуги народу"

У п’ятницю, 19 серпня, Центральна виборча комісія визнала обраною народним депутатом від партії “Слуга народу” уродженку Кривого Рогу Валентину Короленко, яка працювала на різних посадах у Дніпропетровській та Криворізькій митницях. Вона зайняла місце свого однопартійця, нардепа Артема Михайлюка, який відмовився від депутатських повноважень.

Про це повідомили в пресслужбі ЦВК.

На своєму засіданні Центральна виборча комісія задовольнила заяву Артема Михайлюка про відмову від депутатського мандата. Він зайшов у Раду щойно 8 серпня 2022 року - після складання депутатських повноважень нового Генпрокурора Андрія Костіна та нової судді Конституційного Суду Ольги Совгирі.

Наступний кандидат у партійному списку “Слуги народу” Дмитро Єрмоленко також написав заяву про відмову від балотування та скасування його реєстрації кандидатом у нардепи.

“ЦВК розглянула заяви та скасувала реєстрацію кандидата в народні депутати Дмитра Єрмоленка і виключила його з виборчого списку. Також Комісія визнала Артема Михайлюка таким, який не набув депутатського мандата, та визнала Валентину Короленко обраною народним депутатом (№145 у виборчому списку партії "Слуга народу")”, - йдеться у повідомленні.

Відомо, що Валентина Короленко народилася 15 травня 1984 року у Кривому Розі. Вона здобула диплом магістра з екології у Криворізькому технічному університеті. Навчалась за спеціальністю “Правознавство” у Центрі митної справи та післядипломної освіти Академії митної служби України, а також у Дніпропетровському національному університеті ім. Олеся Гончара за спеціальністю "Фінанси та кредит".

Донедавна Короленко працювала на різних посадах у Криворізькій та Дніпропетровській митницях.

Нагадаємо, призначити генеральним прокурором України народного депутата "Слуги народу" Андрія Костіна запропонував Раді президент Володимир Зеленський.

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