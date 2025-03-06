Зеленський повідомив, що Україна та Америка відновили роботу, і анонсував "змістовну" зустріч: деталі

Президент України заявив про кроки, які допоможуть переконатися, що Росія визнає необхідність завершення війни.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна та Америка відновили роботу.

Про це він заявив під час саміту ЄС, повідомляє пресслужба глави держави.

"Ми сподіваємося, що наступного тижня відбудеться змістовна зустріч", — сказав він.

Під час саміту ЄС президент України наголосив, що є декілька кроків, які допоможуть переконатися, що Росія визнає необхідність завершення війни. Це відсутність атак на енергетичну та іншу цивільну інфраструктуру, а також перемир'я на воді.

А засобом встановлення "базової довіри" може бути звільнення полонених.

Нагадаємо, раніше вже йшлося, що Володимир Зеленський прибув на саміт Європейського Союзу у Брюсселі і зробив там низку важливих заяв.

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