Зеркаль отримала на посаді радниці в державному "Нафтогазі" понад 18 мільйонів гривень – політолог

В день звільнення, 26 травня 2021 року, їй було призначено вихідну допомогу в розмірі 12 місячних окладів, тобто 7,8 млн грн.

Ексрадниця голови НАК "Нафтогаз України" Лана Зеркаль за півтора року роботи в державній компанії отримала понад 18 млн грн, з яких майже половину – в день звільнення як "вихідну допомогу". Про це повідомив військовослужбовець і політолог Кирило Сазонов.

Лана Зеркаль була призначена радником тодішнього голови "Нафтогазу" Андрія Коболєва в січні 2020 року. Її посадовий оклад на позиції радниці становив 650 тис. грн на місяць або 25 тис. дол. за тодішнім курсом.

Зеркаль була радницею Коболєва до травня 2021 року. За 16 повних місяців роботи вона отримала 10,4 млн грн.

В день звільнення, 26 травня 2021 року, їй було призначено вихідну допомогу в розмірі 12 місячних окладів, тобто 7,8 млн грн. Це близько 300 тис. дол. за тодішнім курсом.

Загалом 14 місяців роботи в держкомпанії принесли Зеркаль 18 млн грн або близько 730 тис. дол. за тодішнім курсом.

Сам же Андрій Коболєв наразі перебуває під слідством за підозрою у привласненні близько 250 млн грн державної компанії у вигляді власноруч виплаченої собі премії. Вищий антикорупційний суд України обрав йому запобіжний захід і зобов’язав його носити електронний браслет.

Після "Нафтогазу" Зеркаль недовго працювала радницею в Міністерстві енергетики на громадських засадах, після чого перейшла на оплачувану роботу до іншої державної компанії – НЕК "Укренерго".

100% НАК "Нафтогаз України", як і НЕК "Укренерго", належать державі.