Зерно з України: Зеленський повідомив, куди поїде українська пшениця

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що кожний день використовує, щоб світ бачив і відчував, що глобальна стабільність можлива лише разом з Україною.

Про це він заявив у щоденному зверненні до українців.

У порт Одеси зайшло вже третє судно в межах нашої ініціативи Grain from Ukraine – «Зерно з України». 25 тисяч тонн гуманітарної пшениці будуть відправлені в Сомалі. Друге судно – завершує завантаження в порту Чорноморськ – прямуватиме до Ефіопії. На його борту – 30 тисяч тонн пшениці. Також в Ефіопію прямує й перше судно за цією програмою – «Зерно з України».

А загалом до кінця весни відправлять близько 60 суден з таким гуманітарним вантажем. Це буквально порятунок від голоду для мільйонів людей.

«І я вдячний усім нашим партнерам, які долучилися до української ініціативи.Інша наша ініціатива – експортна зернова – дала змогу поставити на продовольчий ринок майже 13 мільйонів тонн української агропродукції. Вагомий внесок у світову безпеку. Робимо все, щоб наростити постачання», - резюмував очільник української держави.

"Зернова угода"

Нагадаємо, що ща результатами чотиристоронніх переговорів, організованих Туреччиною, угоду про Чорноморський зерновий коридор було продовжено на 120 днів станом на 19 листопада 2022 року відповідно до рішення, прийнятого Туреччиною, ООН, Російською Федерацією та Україною.

За останні 4 місяці Україна доставила понад 11 мільйонів тонн зерна та харчів тим, хто це потребує, за допомогою майже 500 кораблів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час свого відеозвернення до учасників саміту G20 на Балі запропонував розширити "зернову угоду" на порти "Миколаїв" та "Ольвія" у Миколаївській області.

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