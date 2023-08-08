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"Зернова угода": США продовжать тиск на Росію для її відновлення – Держдеп

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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"Зернова угода": США продовжать тиск на Росію для її відновлення – Держдеп

США продовжать тиск на Росію для відновлення зернової угоди. / Фото: Associated Press

Наразі Вашингтон не бачить жодних ознак готовності РФ поновити участь в угоді.

США продовжать тиснути на Кремль, щоб Росія повернулась до "зернової угоди", однак ті поки що не проявляють такого бажання. 

Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає "Укрінформ". 

"Ми продовжимо тиснути на Росію, щоби вона повернулася до Чорноморської зернової ініціативи", - заявив Міллер.

Він також додав, що США не вірять російським відмовкам про причини виходу з угоди. За його словами, експорт російського зерна і добрив мав одні з найвищих показників під час дії Чорноморської ініціативи.

Міллер підкреслив, що США продовжать поз’яснювати решті світу, що саме Росія несе відповідальність за зрив угоди і бомбардування українських портів.

"Отже, ми будемо наполягати на цьому й закликаємо країни по всьому світу, які залежать від експорту зерна з України та з регіону, здійснювати дипломатичний тиск на РФ", - наголосив представник Держдепу.

Нагадаємо, Володимир Путін поїде до Туреччини після телефонної розмови з Ердоганом, де вони зокрема, говоритимуть про відновлення експорту українського зерна.

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Дата публікації
Перегляди
192
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