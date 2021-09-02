"Згадав після зустрічі": Зеленський зізнався, що забув порадитися з Байденом про його візит до України

Раніше питання візиту Байдена в Україну озвучувалося під час телефонних розмов.
Президент України Володимир Зеленський зізнався, що забув обговорити на зустрічі з американським колегою Джо Байденом у Вашингтоні питання його можливого візиту у відповідь до України.
Про це український президент сказав на брифінгу для журналістів.
"Чесно скажу, що згадав про це я після зустрічі вже, що потрібно було проговорити більш детально щодо візиту президента США", — заявив він, відповідаючи на запитання представників ЗМІ про те, коли Байден відвідає Київ і обговорювалося це питання на зустрічі двох лідерів.
Зеленський резюмував, що раніше питання візиту Байдена в Україну в телефонних розмовах озвучувалося як представниками президентських адміністрацій, так і безпосередньо главами обох держав.
"Я думаю, що президент приїде в Україну", — заявив Зеленський на брифінгу у Вашингтоні. Він також зазначив, що Байден неодноразово відвідував Україну. "Він багато разів був в Україні", — сказав Зеленський.
Нагадаємо, що раніше Зеленський розповів, як обговорював з Байденом вступ в НАТО і ситуацію на Донбасі.
Раніше Офіс глави української держави опублікував спільну письмову заяву Зеленського і Байдена.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що "президенти вивели наші відносини на новий рівень".