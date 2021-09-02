"Згадав після зустрічі": Зеленський зізнався, що забув порадитися з Байденом про його візит до України

"Згадав після зустрічі": Зеленський зізнався, що забув порадитися з Байденом про його візит до України

Раніше питання візиту Байдена в Україну озвучувалося під час телефонних розмов.

Президент України Володимир Зеленський зізнався, що забув обговорити на зустрічі з американським колегою Джо Байденом у Вашингтоні питання його можливого візиту у відповідь до України.

Про це український президент сказав на брифінгу для журналістів.

"Чесно скажу, що згадав про це я після зустрічі вже, що потрібно було проговорити більш детально щодо візиту президента США", — заявив він, відповідаючи на запитання представників ЗМІ про те, коли Байден відвідає Київ і обговорювалося це питання на зустрічі двох лідерів.

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Зеленський резюмував, що раніше питання візиту Байдена в Україну в телефонних розмовах озвучувалося як представниками президентських адміністрацій, так і безпосередньо главами обох держав.

"Я думаю, що президент приїде в Україну", — заявив Зеленський на брифінгу у Вашингтоні. Він також зазначив, що Байден неодноразово відвідував Україну. "Він багато разів був в Україні", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, що раніше Зеленський розповів, як обговорював з Байденом вступ в НАТО і ситуацію на Донбасі.

Раніше Офіс глави української держави опублікував спільну письмову заяву Зеленського і Байдена.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що "президенти вивели наші відносини на новий рівень".

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