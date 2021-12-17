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Згода країн ЄС на санкції проти РФ та резолюція ООН про Крим: п'ять новин, які ви могли проспати

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Згода країн ЄС на санкції проти РФ та резолюція ООН про Крим: п'ять новин, які ви могли проспати

Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять новин, які ви могли проспати: 

  • Учасники саміту Євросоюзу погодилися продовжити санкції щодо Росії. Читати далі –>
  • Євросоюз продовжує закликати Росію до деескалації на кордонах України та готовий застосувати масштабні скоординовані санкції в разі подальшої агресії. Читати далі –>
  • Президент Франції Еммануель Макрон висловив надію на прогрес у роботі "нормандського формату" у найближчі тижні. Читати далі –>
  • Генеральна Асамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію "Ситуація з правами людини в тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, Україна". Читати далі –>
  • Член нового уряду Німеччини, Держміністр МЗС Тобіас Лінднер ("Зелені" - ред.) прибув до України. Читати далі –>
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