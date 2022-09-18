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"Згоріла від сорому": Арестович розповів про спалену автівку пропагандиста Кисельова та попередив про нові пожежі в РФ

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"Згоріла від сорому": Арестович розповів про спалену автівку пропагандиста Кисельова та попередив про нові пожежі в РФ

Скриншот з відео

Радник Офісу президента (ОП) Олексій Арестович прокоментував інцидент із спаленою машиною відомого російського пропагантиста - Дмитра Кисельова.

Арестович вирішив із іронією відреагувати на цю пожежу. Окрім того, він попередив й про нові можлві займання на території країни-агресорки.

Про це заявив радник ОП заявив під час ефіру на каналі Фейгін LIVE.

"Вона (машина - прим.) згоріла від сорому, це ж зрозуміло.

Вже і в самій Росії вистрибують від сорому з вікон керівники великих фірм, вмирають віж серцевих нападів та інсультів. У Бєлгородській області, кажуть, будівлі горять від сорому... Очевидно, вони будуть тільки посилюватися. І будуть горіти від Калінінграда до Курил. А вже потім виплачувати репарації і контрибуції Україні за руйнування і вбивства", - сказав Арестович.

Зазначимо, що інцидент із автівкою Кисельова трапився у ніч проти 17 вересня, у Коктебелі. Згоріли "Ленд Ровер Фрілендер" та гольф-кар, які стояли біля вілли Кисельова. 

Зауважимо, офіційної інформації щодо підпалу від окупаційного режиму немає. Також це не коментує і сам кремлівський пропагандист. 

Як повдіомляли раніше, в ефірі програми пропагандиста Соловйова похвалили головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

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Дата публікації
Перегляди
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