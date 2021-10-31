Згубні політичні цілі: США обговорили з Німеччиною заходи, які позбавляють РФ можливості маніпулювати постачанням газу

Згубні політичні цілі: США обговорили з Німеччиною заходи, які позбавляють РФ можливості маніпулювати постачанням газу

Також сторони обговорювали ситуацію в Афганістані, включаючи зусилля щодо продовження гуманітарної допомоги цій країні.

Гарантії того, що Росія не зможе використати експорт газу в згубних цілях, стали однією з тем переговорів президента США Джо Байдена з канцлером ФРН Ангелою Меркель та віцеканцлером Олафом Шольцем.

Про це повідомляє Білий дім.

" Президент Байден наголосив на важливості продовження роботи для реалізації спільної угоди США та Німеччини щодо підтримки України та енергетичної безпеки Європи з метою гарантувати, що Росія не зможе маніпулювати постачанням природного газу заради згубних політичних цілей", — йдеться в документі.

Також сторони обговорювали ситуацію в Афганістані, включаючи зусилля щодо продовження гуманітарної допомоги цій країні.

Крім того, Байден привітав Меркель, яка має залишити посаду канцлера, у зв'язку з більш ніж 16 роками її керівної роботи на благо трансатлантичних відносин.

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