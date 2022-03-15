"Жахлива помилка": Борис Джонсон розкритикував реакцію Заходу на анексію Криму 2014 року

Джонсон наголосив, що світ має відмовитись від російських енергоносіїв.

Премєр-міністр Великої Британії розкритикував реакцію світової спільноти на анексію Росією Криму 2014 року.

Про це він сказав у коменті Telegraph

"Захід тоді зробив жахливу помилку. Лідер РФ скоїв акт насильницької агресії та відібрав значну частину території суверенної держави - і ми дали йому залишитися з цими здобутками. Ми думали, що можемо якось повернутися до нормального стану справ", - заявив Джонсон.

Він наголосив, після цього торгівля з РФ не лише тривала, а й посилювалася, а європейські країни стали ще більш залежними від російського газу.

"І коли Путін вирішив почати свою жорстоку війну проти України, він знав, що світу буде дуже важко покарати його - він знав, що створив цю залежність. Тому він дозволяє собі бомбардувати пологові будинки, відчуває, що може невибірково обстрілювати родини, що втікають від війни", - підкреслив Джонсон.

Британський прем'єр звернув увагу на те, що "бомби падають, а ціни на нафту й газ злітають ще вище" - що означає "ще менше грошей у вашій кишені і ще більше - у Путіна".

"Так не може тривати. Світ не може постійно жити в такому шантажі. І доки Захід буде економічно залежним від Путіна, він може і буде використовувати цю залежність. Тому ця залежність повинна припинитися - і вона припиниться", - констатував Джонсон.

За його словами, великі запаси енергоресурсів Росії одночасно є і силою, і слабкістю Путіна, оскільки "більше він нічого не має" того, що можна було б успішно експортувати, і якщо РФ залишити без прибутків від продажу нафти й газу, це створить для неї значні проблеми.

"США вже оголосили ембарго на імпорт російської нафти. Британія зробить це саме. ЄС домовився відмовитись від російських енергоресурсів якнайшвидше. І ми будемо максимально співпрацювати з ними та усіма прихильниками вільного світу, щоб діяти спільно і спростити цей перехід для всіх нас", - заявив Джонсон.

Він додав, що основою стратегії мають стати відновлювані джерела енергії.

"Британія планує презентувати Стратегію британської енергобезпеки пізніше цього місяця - щоб зробити Британію "більш самодостатньою та незалежною від примх таких задирак як Путін", - резюмував Джонсон.

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