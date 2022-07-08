"Жахливий акт насильства": Зеленський зреагував на вбивство експрем’єра Японії

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття родині загиблого експрем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе та народові його країни.

Зеленський наголосив, що такий жахливий акт насильства не має виправдання.

Про це глава держави написав у Мережі 8 липня.

"Жахлива новина про жорстоке вбивство колишнього прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе. Висловлюю свої глибокі співчуття його родині та народу Японії в цей важкий час. Такий жахливий акт насильства не має виправдання", – йдеться у повідомленні президента.

Нагадаємо, в Сіндзо Абе вистрелили під час його виступу в межах передвиборчої кампанії. Підозрюваного в нападі затримали та взяли під варту.

Згодом стало відомо, що експрем’єр Японії помер у реанімації внаслідок отриманого вогнепального поранення.

Вбивство в Японії: застрелили колишнього прем’єра Сіндзо Абе

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