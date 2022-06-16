"Жахливо і безглуздо": Шольц вражений жорстокістю окупантів, які чинили звірства під Києвом

"Жахливо і безглуздо": Шольц вражений жорстокістю окупантів, які чинили звірства під Києвом

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вражений "безглуздою та жахливою" жорстокістю окупантів, яку він побачив у Ірпені під час візиту до України.

За його словами, цьому слід покласти край. Партнери України уже вживають заходів для цього.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Насильство є жахливим і безглуздим: в Ірпені зруйновані житлові будинки, зруйноване ціле місто, а не військова інфраструктура, постраждали безвинні мирні жителі. Це дуже багато говорить про жорстокість жахливої загарбницької війни, яку росія веде дуже брутально та без жодної поваги до людських життів", - підкреслив Шольц.

За його словами, цьому слід покласти край. Своєю чергою, партнери вживають заходів для цього. Зокрема мобілізуються всі наявні можливості для допомоги Україні, а також запроваджуються додаткові санкції проти Росії. За словами Шольца, зрештою це має привести до того, що солідарність міжнародної спільноти з українцями дозволить їм відбудувати свою державу після війни.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі вранці 16 червня прибули до Києва.

Після цього європейські лідери також відвідали місто Ірпінь, яке зруйнували російські окупанти.

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