Жданов назвав позитивний та негативний сценарій від "мирного плану" Трампа

Існує негативний та позитивний сценарії для України від мирних зусиль президента США Дональда Трампа щодо врегулювання війни.

Про це заявив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю "Главреду".

"Позитивний прогноз передбачає, що Трамп і Путін зрештою пересваряться. Тому що протиріччя інтересів дуже суттєве. Домовитися їм не вдасться. Путін ображатиметься на Трампа, бо той навряд чи зможе виконати свої зобов'язання в плані схиляння України до капітуляції. А інший варіант Путіна не влаштує. Заморожування конфлікту Путіна влаштує тимчасово і не повною мірою", - висловився експерт.

За словами Жданова, без американської зброї ЗСУ впораються. Втім, Україна може втратити частину території. Він каже, що "конфлікт буде заморожений, але ми збережемо суб'єктність держави Україна".

Негативний сценарій передбачає, що, заморозивши конфлікт, диктатор РФ може спровокувати громадянську війну в Україні, протистояння влади і деяких силових структур та основної маси населення, яка брала участь у цій війні.

"Але після громадянської війни буде світла смуга", - сказав Жданов.

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп передумав і заявив, що Володимир Путін також не має "козирів".

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